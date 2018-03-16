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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 03:07 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:07

لافتة انتخابية مؤيدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة أول مارس اذار 2018. تصوير: عمرو دلش - رويترز

من محمد عبد اللاه وأحمد طلبة

القاهرة (رويترز) - يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي بدأت صباح يوم الجمعة في الدول العربية والأجنبية وتستمر ثلاثة أيام.

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة يسمح بها الدستور وينافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وستجرى الانتخابات في الداخل بين يومي 26 و28 مارس آذار.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم قوله إن العملية الانتخابية منتظمة في الدول التي بدأت فيها.

وأضاف أن الهيئة لم تتلق إلى الآن أي شكوى حول سير التصويت.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات نفى حمدي لوزة نائب وزير الخارجية والمشرف على العملية الانتخابية بالوزارة وجود معوقات أمام تصويت المصريين في أي من قطر أو تركيا. وأضاف أن السلطات في البلدين تتولى تأمين التصويت وتتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية لإتمامه.

وقال لوزة إن قطر سهلت وصول الناخبين إلى السفارة المصرية من خلال إتاحة مدخل في مجمع المباني الذي توجد فيه السفارة. ومضى قائلا "لا يوجد سبب يمنع مصري مقيم في قطر أو تركيا من التصويت".

وتوترت العلاقات بين مصر وكل من قطر وتركيا بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 والذي كان يحظى بدعم الدوحة وأنقرة.

وأعلن السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية ستجرى الانتخابات في 139 لجنة تصويت في 124 دولة.

واصطف مئات الناخبين في طوابير امتدت عشرات الأمتار أمام السفارة المصرية في الكويت مع بدء لجنة الاقتراع داخل السفارة عملها صباح الجمعة.

وسمح للصحفيين الذين يحملون تصاريح خاصة من السفارة بدخول لجنة الاقتراع ومتابعة التصويت.

وانتشر عشرات المتطوعين أمام السفارة لتنظيم المرور ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى لجنة الاقتراع.

ونقلت حافلات خاصة ناخبين من منطقة الجزيرة الخضراء القريبة من حي السفارات وأعادتهم بعد الإدلاء بأصواتهم وذلك لتفادي أي زحام مروري قرب السفارة.

وكان السيسي قد دعا المصريين يوم الخميس إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق الرئيس المصري فوزا كبيرا في الانتخابات إذ أن موسى يقود حزبا يؤيد السيسي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ناخبين توافدوا على مقري السفارة في الرياض والقنصلية في جدة للإدلاء بأصواتهم.

كما ذكرت أن مصريين في السودان أدلوا بأصواتهم في مقر السفارة في الخرطوم.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري احتشاد مصريين أمام لجنة التصويت في أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وأدلى مصريون في المغرب بأصواتهم في مقر السفارة بالرباط. وقال السفير أشرف إبراهيم لرويترز "رغم أن الأمطار كانت شديدة في الصباح كانت نسبة التصويت جيدة".

ولم ينظم أي من المرشحين حملة انتخابية كبيرة وركزا بدلا من ذلك على دعوة الناخبين إلى الإقبال بكثافة على التصويت لمنح الفائز شرعية قوية.

وكانت لجنة بالسفارة المصرية في نيوزيلندا فتحت أبوابها في الساعة التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (ليل الخميس بتوقيت القاهرة).

(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي في الكويت وزكية عبد النبي في الرباط - تحرير محمد اليماني)

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رويترز