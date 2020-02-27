هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 10:53 ص

من سليمان الخالدي ودارين باتلر

عمان (رويترز) - قال مقاتلون من المعارضة السورية يوم الخميس إن المعارضة المدعومة من الجيش التركي استعادت السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية، وهو ما يمثل أول انتكاسة كبرى للجيش السوري في هجوم مدعوم من روسيا حقق فيه مكاسب سريعة.

وقبل ثلاثة أسابيع، فقدت المعارضة السيطرة على المدينة التي تقع بشمال غرب البلاد وتربط بين طريقين سريعين رئيسيين، وذلك بعد تقدم الجيش السوري في هجوم يهدف لاستعادة آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة.

ونزح قرابة مليون سوري بسبب المعارك الأخيرة.

وقال ناجي مصطفى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، وهي تحالف لفصائل مسلحة تدعمها تركيا، في بيان "تحرير مدينة سراقب الاستراتيجية بالكامل من عصابات الأسد".

لكن وكالت أنباء روسية نقلت عن مصدر عسكري روسي نفيه هذا قائلا إن قوات الحكومة السورية صدت بنجاح هجوما للمعارضة على المدينة.

وتحقق القوات الحكومية بدعم من مقاتلين إيرانيين مكاسب في شمال غرب سوريا منذ ديسمبر كانون الأول.

وذكر المرصد السوري أن قوات الحكومة سيطرت على حوالي 60 بلدة وقرية في ريف إدلب الجنوبي وفي محافظة حماة المجاورة في الثلاثة أيام الماضية.

وقالت المعارضة إن قتالا عنيفا ما يزال يدور في منطقة سيطر عليها الجيش، المدعوم بمقاتلين إيرانيين، في تقدم جديد قال المرصد إنه أتاح للقوات الموالية للحكومة السيطرة على جنوب إدلب بأكمله.

* إنذار تركيا

وقالت مصادر من المعارضة إن هجوما مضادا يجري الآن.

ويجيء تقدم المعارضة في سراقب قبيل انتهاء مهلة في آخر فبراير شباط كان قد حددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانسحاب قوات الرئيس السوري بشار الأسد من أراض تقول تركيا إنها جزء من منطقة عازلة تم الاتفاق عليها مع روسيا.

وقال أردوغان إن جنديين تركيين قتلا في ضربة جوية في إدلب يوم الأربعاء مما رفع خسائر القوات التركية في المنطقة إلى 18.

ومن المتوقع أن يجري مسؤولون أتراك وروس محادثات لليوم الثاني في أنقرة اليوم الخميس فيما يتعلق بالحرب الدائرة في سوريا منذ تسع سنوات.

ودفعت تركيا بآلاف الجنود وشاحنات العتاد إلى ذلك الجزء الواقع على حدودها من شمال غرب سوريا لدعم مقاتلي المعارضة وإقامة مواقع جديدة تقول المعارضة إنها تهيئ لعملية تركية لإجبار قوات الأسد على التقهقر.

وقال إبراهيم الإدلبي، وهو شخصية من المعارضة على اتصال مع الفصائل المقاتلة، إن السيطرة على البلدة يخفف الضغط على المقاتلين الذين فقدوا في الأيام الأخيرة سلسلة من الأراضي المهمة في ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية.

وقال الإدلبي "أكملت فصائل الثوار هذا الصباح سيطرتها على سراقب بعد تقدمها على عدة محاور. هذا يخفف من وطأة تقدم قوات النظام".

وتقع سراقب عند التقاء طريقين رئيسيين أحدهما يربط العاصمة دمشق وحلب، ثاني أكبر المدن السورية، والثاني طريق سريع غربي البحر المتوسط.

وكانت استعادة الطريق السريع (إم5) الذي يمتد جنوبا إلى دمشق بمثابة مكسب كبير لقوات الحكومة إذ استردت بهذا السيطرة على الطريق الواصل بين أكبر مدينتين بسوريا لأول مرة منذ سنوات.

وفتح الطرق السريعة الرئيسية الواقعة في أيدي المعارضة هدف رئيسي للحملة التي تقودها روسيا من أجل إنعاش الاقتصاد الذي أجهزت عليه الحرب.

وقال العميد الركن أحمد رحال المنشق على الجيش السوري إن المعارضة قطعت الآن الطرق السريعة وأرجعت القوات الحكومية للمربع رقم واحد.

(شارك في التغطية دارين باتلر من اسطنبول وعمر فهمي من القاهرة - إعداد سامح الخطيب - تحرير‭ ‬ سها جادو)

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