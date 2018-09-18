هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 01:32 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:32

الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم 13 يونيو حزيران 2018. صورة حصلت عليها رويترز من وكالة الأنباء العربية السورية ولم يتسن لها التحقق من تاريخها أو موقع التقاطها

عمان/بيروت (رويترز) - أشاد مسؤولون في المعارضة السورية يوم الثلاثاء باتفاق روسيا وتركيا بشأن محافظة إدلب وقالوا إنه جنب المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة هجوما دمويا من جانب القوات الحكومية وقضى على آمال الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة سيطرته الكاملة على سوريا.

ورحبت دمشق بالاتفاق الذي أعلن يوم الاثنين لكنها تعهدت بمواصلة حملتها لاستعادة "آخر شبر" من الأراضي السورية. وقال سفيرها لدى لبنان إن الاتفاق اختبار لقدرة تركيا على الالتزام بتعهداتها نزع سلاح مقاتلي المعارضة.

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقوى حليف للأسد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما يوم الاثنين على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب على أن تنسحب الجماعات "المتشددة" من هناك بحلول منتصف الشهر المقبل.

وقلص هذا الاتفاق احتمالات شن الجيش السوري هجوما حذرت الأمم المتحدة من أنه سيخلق كارثة إنسانية في منطقة إدلب التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين شخص.

وتعد منطقة إدلب والأراضي المجاورة الواقعة شمالي حلب آخر معقل كبير للمعارضة السورية في البلاد حيث ساعد الدعم الإيراني والروسي العسكري الأسد على استعادة معظم المناطق التي كانت المعارضة تسيطر عليها.

لكن معارضة تركيا القوية للهجوم على إدلب عطلت خطط الحكومة السورية لشن هجوم. ويحتفظ الاتفاق المعلن يوم الاثنين على ما يبدو بدور لتركيا في شمال غرب سوريا وهو أمر بغيض بالنسبة للأسد.

وقال مصطفى السراج المسؤول في الجيش السوري الحر في تصريحات لرويترز "اتفاق إدلب يضمن حماية المدنيين من الاستهداف المباشر ويدفن أحلام الأسد من إعادة إنتاج نفسه وفرض كامل سيطرته" على سوريا.

وقال إن هذه المنطقة ستظل في أيدي الجيش السوري الحر مما سيؤدي إلى "إجبار النظام وداعميه على البدء بعملية سياسية جدية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي وإنهاء حكم الأسد".

وقال يحيى العريضي المتحدث باسم لجنة المفاوضات السورية المعارضة لرويترز عبر الهاتف إن الاتفاق أوقف الهجوم الذي ظلت القوات الحكومية تحشد له في الأسابيع القليلة الماضية ووصف هذا بأنه انتصار لإرادة الحياة على إرادة الموت.

وأضاف أن شن هجوم أصبح "عمليا مستبعدا" على الأقل لفترة من الوقت ليست بالصغيرة، معبرا عن أمله أن يدوم هذا الأمر.

وقال السفير السوري لدى لبنان في مقابلة مع قناة (الجديد) اللبنانية إن حكومته لا تثق في تركيا، الداعم المهم للمعارضة السورية التي نشرت قوات في شمال غرب البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة.

وقال السفير علي عبد الكريم "أنا أراه اختبارا لمدى قدرة تركيا للوفاء بتنفيذ هذا القرار لأن هو محشور وتقديري أنه سيحاول الوفاء".

وتابع "نحن لا نثق بتركيا... ولكن مفيد أن يستطيع الترك أن يجروا هذا الصدام لاستئصال أو تجريد هذه المجموعات من السلاح... قد تتحمل تركيا هذه المسؤولية وهذا مفيد".

واتفق الرئيسان الروسي والتركي يوم الاثنين على أن تكون المنطقة منزوعة السلاح تحت إشراف قوات روسية وتركية.

ولم يوضح بوتين أو أرودغان كيف يخططان لتمييز مقاتلي المعارضة "ذوي التوجهات المتشددة" عن غيرهم من جماعات المعارضة المناهضة للأسد. كما لم تتبين حتى الآن المساحة التي ستدخل في نطاق المنطقة منزوعة السلاح من مدينة إدلب.

وقال بوتين إن قرار إنشاء منطقة منزوعة السلاح بحلول 15 أكتوبر تشرين الأول المقبل نطاقها بين 15 و20 كيلومترا على طول خط الاتصال بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية مع انسحاب المقاتلين المتشددين من المنطقة بما في ذلك جبهة النصرة التي تتبع حاليا منظمة تحرير الشام.

* صحيفة مؤيدة للأسد: إدلب ستعود مجددا إلى حضن الدولة السورية

قالت صحيفة الوطن السورية المؤيدة للحكومة يوم الثلاثاء إن المنطقة منزوعة السلاح ستكون "بعمق 15 كيلومترا حول مدينة إدلب".

وأضافت أن مؤسسات الدولة السورية ستدخل "لاستلام مهامها قبل نهاية العام بعد أن يتم تسليم كل الأسلحة الثقيلة من قبل الإرهابيين وإبعادهم عن المناطق المدنية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غير محددة في موسكو أن الفصائل التي ترفض هذا الاتفاق ستعتبر عدوة "حتى للجيش التركي، وتصنف على أنها إرهابية، ومن الواجب قتالها".

وقال أردوغان، الذي يخشى موجة نزوح أخرى للاجئين السوريين عبر الحدود لينضموا إلى 3.5 مليون سوري في تركيا بالفعل، إن الاتفاق سيسمح لأنصار المعارضة بالبقاء في أماكنهم وتجنب أزمة إنسانية.

وقال بوتين إنه بحلول يوم 10 أكتوبر تشرين الأول سيجري سحب جميع الأسلحة الثقيلة وقذائف المورتر والدبابات ونظم الصواريخ الخاصة بالمعارضة من المنطقة منزوعة السلاح وأضاف أن هذا اقتراح أردوغان.

(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز