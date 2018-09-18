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بيروت (رويترز) - قال يحيى العريضي المتحدث باسم لجنة المفاوضات السورية المعارضة لرويترز يوم الثلاثاء إن الاتفاق بين روسيا وتركيا بشأن إدلب في شمال غرب سوريا جعل هجوم الحكومة السورية في المنطقة "مستبعدا".

وأضاف لرويترز عبر الهاتف إن شن هجوم أصبح "عمليا مستبعدا" على الأقل لفترة من الوقت ليست بالصغيرة، معبرا عن أمله في أن يدوم هذا الأمر.

وتابع أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين أنقذ أرواح ملايين السوريين وأنه مؤشر على ضرورة فتح "مسار السلام" الآن.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز