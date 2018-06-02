المعلم يقول إنه يجب أن تنسحب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
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وزير الخارجية السوري وليد المعلم بصورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم السبت إنه يجب أن تنسحب القوات الأمريكية من قاعدة التنف في جنوب البلاد مضيفا "نحن لم ننخرط بعد بأي مفاوضات تتعلق بجبهة الجنوب".
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الحكومة تواصلت مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ولكن عملية التفاوض لم تبدأ.
وتابع "الرقة ما زالت في قلوبنا ويجب إعادة اعمارها وتحريرها من أي وجود غريب عن سكانها"، في إشارة إلى مدينة الرقة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد علا شوقي للنشرة العربية)
رويترز