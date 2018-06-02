محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 12:26 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 12:26

وزير الخارجية السوري وليد المعلم بصورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)