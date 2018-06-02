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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 02:52 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 14:52

بيروت (رويترز) - قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم السبت إن الحكومة السورية تريد استعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في جنوب غرب البلاد عبر تسوية تدعو المسلحين إما للقبول بحكم الدولة أو الرحيل.

وأضاف أنه ينبغي على الولايات المتحدة الانسحاب من قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا مشيرا إلى أن دمشق لم تجر محادثات بشأن الجنوب وأن أي اتفاق بخصوص المنطقة يجب أن يشمل انسحاب القوات الأمريكية.

ومازالت المنطقة الجنوبية الغربية القريبة من الحدود مع الأردن وإسرائيل إحدى المناطق الكبيرة التي مازالت خارج سيطرة الحكومة السورية بعد أن استعادت القوات الحكومية قطاعات من الأراضي بمساعدة الطائرات الروسية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وتسيطر فصائل لمقاتلي المعارضة على مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا في جنوب غرب البلاد بمحاذاة مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل فيما تسيطر قوات الجيش السوري والقوى المتحالفة معها على أراض قريبة.

وجرى احتواء العنف في المنطقة منذ العام الماضي بعد عقد اتفاق لخفض التصعيد بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والأردن. وعبرت واشنطن عن قلقها من تقارير عن هجوم وشيك للجيش وهددت باتخاذ "إجراءات صارمة ومتناسبة" ردا على أي انتهاك لوقف إطلاق النار.

وتتمركز قوات أمريكية في جيب صحراوي جنوبي إلى الشرق من التنف وهو معبر حدودي استراتيجي مع العراق يقع على طريق سريع.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي بدمشق إن سوريا تسلك في بداية الأمر السبل التي اعتادت العمل بها وهي المصالحات وإن لم تنجح فهذا حديث آخر.

وتابع "حديث سيادة الرئيس (بشار الأسد) كان واضحا. قال خياران لا ثالث لهما التفاوض أو اللجوء إلى العمل العسكري. أقول بصراحة لم نبدأ التفاوض... هناك تواصل لكن لم نبدأ التواصل حول المستقبل. نحن مازلنا نعتبر أنهم مواطنون سوريون يحرصون على بلدهم كما نحرص".

وقالت روسيا إن الجيش السوري وحده هو الذي يجب أن يكون موجودا على الحدود الجنوبية مع الأردن وإسرائيل التي شنت ضربات جوية في سوريا للحد من نفوذ إيران.

ونقل عن مسؤول أمني إيراني بارز قوله يوم السبت إن طهران تدعم جهود موسكو لبسط سيطرة الحكومة السورية على الجنوب.

وقال المعلم إن دمشق تواصلت مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لكن لم تبدأ عملية تفاوض بعد بشأن مصير الأراضي الخاضعة لسيطرتها في شمال وشرق سوريا.

وأشار إلى أن مدينة الرقة التي انتزعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي قائلا "الرقة ما زالت في قلوبنا ويجب إعادة اعمارها وتحريرها من أي وجود غريب عن سكانها".

(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز