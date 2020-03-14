هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 10:16 م

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية يوم السبت إن المغرب علق الرحلات الجوية من وإلى 25 دولة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا في تمديد لحظر سابق للسفر شمل الصين وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر.

وتشمل الدول الأخرى التي قرر المغرب تعليق السفر منها وإليها النمسا والبحرين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشاد والدنمرك ومصر وألمانيا واليونان والأردن ولبنان ومالي وموريتانيا وهولندا والنيجر والنرويج وسلطنة عمان والبرتغال والسنغال وسويسرا والسويد وتونس وتركيا والإمارات.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب ارتفع إلى 18 شخصا من بينهم وزير النقل والتجهيز المغربي عبدالقادر اعمارة الذي أصيب بالفيروس خلال جولة أوروبية.

وتوفي شخص وتعافى آخر من الفيروس.

وأغلق المغرب جميع المدارس وألغى التجمعات التي تشمل أكثر من 50 شخصا في إطار الجهود الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق -إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية -تحرير حسن عمار)

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