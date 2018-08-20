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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 01:38 ص 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 01:38

صورة من أرشيف رويترز للعاهل المغربي محمد السادس في باريس. (reuters_tickers)