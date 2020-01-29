هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 07:55 م

من زكية عبد النبي

الرباط (رويترز) - قال المغرب يوم الأربعاء في تعليق على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط إنه يقدر جهود السلام البناءة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة خلال لقاء صحفي "تسوية القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار بالشرق الأوسط، ولهذا السبب، تقدر المملكة المغربية جهود السلام البناءة المبذولة من طرف الإدارة الأمريكية الحالية، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف لهذا الصراع.

وأضاف "قبول الأطراف لمختلف العناصر يعد أساسيا لضمان استدامة هذا المخطط"، موضحا أنه "إذا كان البعد الاقتصادي مهما، فلا مناص من تكميله ببعد سياسي".

وأعلن ترامب يوم الثلاثاء عن خطة تشمل الموافقة على السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على مستوطنات الضفة الغربية والتي هي محل خلاف طويل.

وقال بوريطة يوم الأربعاء إن "المغرب يسجل بعض عناصر التقاطع مع مبادئ وخيارات لطالما دافعت عنها المملكة في هذا الملف، ويتعلق الأمر على الخصوص بحل الدولتين، كما يتعلق بالتفاوض بين الطرفين كنهج مفضل للتوصل إلى حل، مع الحفاظ على الانفتاح على الحوار".

ويعتبر العاهل المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس، وذكر بوريطة بلقاء العاهل المغربي العام الماضي بالبابا فرنسيس، اللذان اكدا في" نداء القدس"، على" ضرورة أن تُكفل داخل المدينة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها".

وأضاف الوزير أن المملكة تعتبر أنه يجب الحفاظ على الوضع القانوني للقدس. وقال "لا بد أن يشكل القرار النهائي موضوع مفاوضات بين الأطراف طبقا للشرعية الدولية".

كما قال إن "المملكة المغربية تقدر جهود السلام البناءة المبذولة من طرف الإدارة الأمريكية الحالية، من أجل التوصل إلى حل لتسوية القضية الفلسطينية التي هي مفتاح الاستقرار بالشرق الأوسط".

(تحرير أحمد حسن)

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