الرباط (رويترز) - قررت الحكومة المغربية يوم السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى حتى 20 مايو أيار المقبل.
وقالت الحكومة إنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية "في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري".
وكان المغرب قد فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس آذار الماضي وحتى 20 أبريل الحالي لمنع تفشي كورونا.
(تغطية صحفية للنشرة العربية من الرباط زكية عبدالنبي - إعداد أحمد حسن - تحرير حسن عمار)