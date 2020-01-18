هذا المحتوى تم نشره يوم 18 يناير, 2020 10:14 م

من زكية عبد النبي

الرباط (رويترز) - انتقد المغرب يوم السبت إقصاءه من المؤتمر المقرر انعقاده يوم الأحد حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، مؤكدا أنه "في طليعة الدول الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في موقعه على الإنترنت إن المغرب "اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات التي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق".

وأضاف البيان أن المملكة المغربية "لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع".

وتعقد ألمانيا يوم الأحد مؤتمرا دعت إليه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) فضلا عن بعض قادة المنطقة.

وتسعى ألمانيا والأمم المتحدة لإقناع حفتر وداعميه الأجانب بوقف حملته المستمرة منذ تسعة أشهر لانتزاع السيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت الخارجية المغربية "لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية".

وأضافت "المملكة ستواصل، من جهتها، انخراطها إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية".

(تحرير محمد اليماني)

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