هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 06:02 م

امرأة تضع كمامة على وجهها في تونس يوم 4 مارس آذار 2020. تصوير: زبير السوسي - رويترز

تونس (رويترز) - قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إنها عرضت مساعدة مالية على تونس قدرها 600 مليون يورو للإسهام في الحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

وقالت المفوضية بموقعها الإلكتروني إن هذه الأموال جزء من حزمة مساعدة أكبر قدرها ثلاثة مليارات يورو مقدمة لعشر دول غير أوروبية في محيط القارة الأوروبية وستوزع على مدى 12 شهرا في شكل قروض بشروط ميسرة.

وأضافت أن الدفعة الأولى ستمنح في أسرع وقت بعد موافقة الدول المستفيدة فيما ستمنح الدفعة الثانية نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام المقررة.

وتواجه تونس التي تعتمد على السياحة في نحو 10 بالمئة من دخلها كارثة اقتصادية هذا العام مع توقع فقد عائدات هذا القطاع بسبب قيود السفر وفرض إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

واتفقت تونس هذا الشهر على قرض لعبور هذه الأزمة قدره 743 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي توقع انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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