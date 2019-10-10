هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 11:53 ص

بروكسل (رويترز) - قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أنه يتعين على تركيا أن تأخذ في الاعتبار مسعاها للانضمام للاتحاد الأوروبي وما يتطلبه ذلك من الالتزام بالسياسة الخارجية للاتحاد وأبدت رفضها مجددا للعملية العسكرية التي تنفذها تركيا في شمال سوريا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية "الانضمام للاتحاد الأوروبي يتطلب من كل المرشحين إلزام أنفسهم بالسياسة الخارجية للاتحاد... وفي هذا السياق إذا كانت تركيا جادة في طموحها (للانضمام لعضوية الاتحاد) فهذا هو المسار الذي يتعين عليها أن تسلكه".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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