هذا المحتوى تم نشره يوم 17 يناير, 2020 04:35 م

دبي (رويترز) - قالت السلطات المحلية إن حريقا اندلع يوم الجمعة في يخت يخضع لأعمال صيانة قبالة ساحل دبي بسبب عطل في المحرك مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأمكن رؤية دخان أسود كثيف من ساحل دبي الذي يضم شاطئا قريبا من فندق برج العرب الفاخر مما أثار القلق من احتمال أن يكون الدخان منبعثا من ناقلة نفط أو سفينة ركاب في وقت يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة.

وقال شاهدان من رويترز إن الدخان تبدد بعد حوالي ساعة من نشر أول الأخبار عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهمت الإدارة الأمريكية إيران في العام الماضي بالضلوع في انفجارات ألحقت أضرارا بعدد من ناقلات النفط قبالة ساحل الإمارات. ونفت إيران الاتهامات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الحريق نتج فيما يبدو عن عطل في المحرك وتسرب للوقود وإن قوة من الدفاع المدني سيطرت عليه وأجلت بسلام ثلاثة أشخاص كانوا على متن اليخت.

(تغطية صحفية ليزا بارينجتون ومها الدهان وماهر شميطلي -إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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