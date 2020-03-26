هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 02:07 م

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يتحدث في الرياض يوم 19 مارس آذار 2020. صورة من الديوان الملكي السعودي.

دبي (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن العاهل السعودي الملك سلمان قوله في كلمة أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين إنه يجب على الاقتصادات الكبرى أن تتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة تفشي كورونا على عدة أصعدة.

وقال إن مواجهة المرض "تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة".

وأكد على الدعم الكامل لتنسيق الجهود مع منظمة الصحة العالمية وقال "يجب أن نأخذ على عاتقنا جميعاً مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعيا للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة".

وتابع الملك سلمان قائلا "ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلا".

(تغطية صحفية يوسف سابا وآلاء سويلم - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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