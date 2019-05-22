هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2019 04:49 م

جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص بسوريا (إلى اليمين) في صورة من أرشيف رويترز من ممثل لوكالات الأنباء

واشنطن (رويترز) - قال جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص بسوريا يوم الأربعاء إن هناك ضرورة إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية التي تصاعد فيها العنف في الآونة الأخيرة، وإن الولايات المتحدة تعمل من أجل وقف الاشتباكات التي فرضت ضغوطا هائلة على المدنيين هناك.

وأضاف جيفري، وهو أيضا المبعوث الخاص إلى التحالف العالمي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "ما نحتاجه حقا في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار... نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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