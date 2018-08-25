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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 01:14 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:14

القاهرة (رويترز) - أكد النائب العام المصري يوم السبت سلامة أجهزة التكييف والتبريد في فندق بمنتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر وذلك بعد وفاة سائحين بريطانيين في ملابسات غير معروفة.

وكانت النيابة العامة ذكرت أنها ما زالت في انتظار تقرير طبي لمعرفة سبب وفاة جون كوبر وزوجته سوزان كوبر اللذين فارقا الحياة بفارق ساعات يوم الثلاثاء أثناء عطلتهما في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك في الغردقة.

وقالت شركة توماس كوك البريطانية التي نظمت رحلة الزوجين يوم الجمعة إنها تلقت المزيد من التقارير عن مرض نزلاء آخرين دون أن تتطرق لأي تفاصيل.

لكن الفندق قال يوم الجمعة إنه لم يشهد زيادة في عدد حالات المرضى.

وقال النائب العام المصري في بيان إن لجنة مشكلة من أساتذة متخصصين من إحدى كليات الهندسة وجرى انتدابها لمعاينة وفحص الغرفة الفندقية التي كان يقيم فيها كوبر وزوجته خلصت إلى "سلامة جميع الأجهزة وعدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة أو ضارة".

وأضاف "جميع الأجهزة تعمل بكفاءة ولا يوجد بها أي عيوب".

لكن النيابة أكدت أنها ما زالت في انتظار تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل العينات المأخوذة من المتوفيين لبيان سبب الوفاة مضيفة أنها ستصدر بيانا مفصلا عن الحادث.

وقال مسؤولون مصريون يوم الجمعة إن وفاة كوبر وزوجته نجمت عن هبوط حاد في الدورة الدموية لكن النائب العام قال إن ملابسات الوفاة لا تزال غير واضحة.

وتأتي وفاة السائحين البريطانيين في وقت تحاول مصر فيه إنعاش السياحة التي تمثل مصدرا أساسيا للدخل كما ما زال الاقتصاد يعاني من سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير)

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رويترز