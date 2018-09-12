النائب العام المصري: بكتريا إي كولاي كانت سببا في وفاة سائحين بريطانيين
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القاهرة (رويترز) - قال النائب العام المصري يوم الأربعاء إن بكتيريا إي كولاي كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة المطلة على البحر الأحمر الشهر الماضي.
وقدم النائب العام في بيان تفاصيل عن التقرير الطبي الذي صدر بعد التحقيق في ملابسات وفاتهما.
وذكر البيان أن جون كوبر (69 عاما) كان يعاني من مشاكل صحية وأن الإي كولاي كانت سببا في فشل وظائف القلب الأمر الذي أفضى للوفاة.
وأضاف أن سوزان زوجة كوبر (63 عاما) أصيبت على الأرجح بالإي كولاي وتوفيت نتيجة "متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي".
ونقلت وكالة توماس كوك للسياحة والسفر، التي كان السائحان يسافران معها، 300 عميل من الفندق الذي كانا يقيمان به، وهو فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك بعد أن توفي كوبر وزوجته يوم 21 أغسطس آب.
وكان مسؤولون مصريون قد قالوا في بادئ الأمر إن حالتي الوفاة نتجت عن إصابة السائحين بأزمة قلبية لكن النائب العام أمر بفتح تحقيق كامل.
وقالت توماس كوك إنها عثرت على مستوى مرتفع للغاية من بكتيريا الإي كولاي المعوية وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز