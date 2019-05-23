هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 05:22 م

القاهرة (رويترز) - ذكر محام ومصدر قضائي أن النيابة العامة المصرية أمرت يوم الخميس بإطلاق سراح الصحفي التلفزيوني بشبكة الجزيرة القطرية محمود حسين المحبوس على ذمة المحاكمة منذ أكثر من عامين.

وقال محاميه طاهر أبو النصر إن حسين، الذي احتجزته السلطات المصرية عام 2016، محتجز في اتهامات "بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتلقي تمويل أجنبي".

وأضاف أنه يتعين الإفراج عن حسين في غضون أيام.

وتتهم القاهرة قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها مصر جماعة إرهابية عام 2013. وتقول الجماعة إن نهجها سلمي. وتستضيف قطر بعض قيادات الإخوان لكنها تنفي دعم الإسلاميين المتشددين.

وتتهم الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشن حملة شاملة على المعارضة يقولون إنها الأكثر صرامة في مصر حتى الآن.

ومنذ تولي السيسي السلطة عام 2013، زجت السلطات المصرية بآلاف المناوئين الإسلاميين وكذلك عشرات من النشطاء الليبراليين والصحفيين في السجون.

وينفي السيسي، الذي أعلن عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وجود سجناء سياسيين في مصر.

(تغطية صحفية هيثم أحمد ومحمود رضا مراد - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك