هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 09:03 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:03

القاهرة (رويترز) - تحقق النيابة العامة المصرية في وفاة راهب كان قد نُقل من دير أبو مقار الذي قُتل رئيسه الأنبا أبيفانيوس في يوليو تموز في حادث هز أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

كان الراهب زينون المقاري (45 عاما) قد توفي أثناء نقله إلى المستشفى بعد معاناته من آلام حادة في البطن. وقال زملاء له إنه كاهن الاعتراف لأحد الراهبين اللذين اتهما بقتل الأنبا أبيفانيوس في 29 يوليو تموز.

وقال متحدث من الكنيسة القبطية إن زينون عانى من أزمة صحية مفاجئة وإن النيابة تحقق لمعرفة سبب الوفاة.

وزينون واحد من بين ستة رهبان قررت لجنة "شؤون الأديرة والرهبنة بالمجمع المقدس" للكنيسة القبطية نقلهم من دير أبو مقار الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة في 25 أغسطس آب أي بعد شهر من مقتل رئيس الدير.

وقال رهبان في دير المحرق في أسيوط الذي نُقل إليه زينون إنه كان محبطا ورفض الاختلاط بباقي رهبان الدير.

وقال محام يشارك في القضية ومصدر أمني في محافظة البحيرة حيث تجري المحاكمة إن زينون كان ضمن قائمة من الشهود من المقرر أن يدلوا بشهاداتهم في محاكمة الراهبين السابقين التي بدأت مطلع الأسبوع.

وهز حادث مقتل الأنبا أبيفانيوس الكنيسة القبطية في بلد يمثل فيه المسيحيون نحو 10 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 96 مليون نسمة.

وفور وقوع الحادث أصدر البابا تواضروس قرارات بتجميد قبول رهبان جدد وحظر مغادرة الرهبان للدير بدون تصريح ومنع الرهبان من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر قضائية إن أحد الراهبين المتهمين بالقتل وهو وائل سعد، المعروف باسمه الكنسي أشعياء المقاري، اعترف بالقتل أثناء استجوابه.

وقالت وسائل إعلام مصرية هذا الأسبوع إن سعد نفى في أول جلسة لمحاكمته الضلوع في قتل الأنبا أبيفانيوس وقال إنه اعترف تحت الضغط.

وفي بيان صدر الشهر الماضي قالت النيابة إن سعد كان على خلاف منذ فترة طويلة مع رؤسائه الذين حققوا معه في إحدى المرات لانتهاكه تقاليد الدير.

وقالت مصادر قضائية لرويترز إن الراهب الثاني المتهم بالضلوع في حادث القتل ويدعى رامون رسمي منصور قفز من على سطح الدير ونقل لمستشفى بالقاهرة للعلاج حيث تم استجوابه أيضا.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز