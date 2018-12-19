النيابة: أحد المشتبه بهم في قتل سائحتين بالمغرب ينتمي لجماعة متطرفة

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 10:22 م

الرباط (رويترز) - قالت النيابة العامة يوم الأربعاء إن أحد المشتبه بهم في قتل سائحتين من النرويج والدنمرك في جبال أطلس في المغرب "ينتمي لجماعة متطرفة".

وعُثر على جثتي الضحيتين يوم الاثنين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا.

وجرى اعتقال الرجل في مراكش كبرى المدن السياحية المغربية فيما تطارد الشرطة مشتبها بهم آخرين.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بيان "البحث جار من أجل التأكد من صحة شريط الفيديو الذي يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين".

ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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