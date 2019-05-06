هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 01:54 م

قذيفة تسقط فيما يتصاعد الدخان خلال الغارات الجوية الإسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد. تصوير: محمد سالم - رويترز

من نضال المغربي وأري رابينوفيتش

غزة/القدس (رويترز) - توقف تصاعد العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل خلال الليل وأعلن مسؤولون فلسطينيون إن مصر توسطت للتوصل إلى تهدئة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين لإنهاء أخطر قتال عبر الحدود منذ شهور.

وتفجرت أحدث جولات القتال قبل ثلاثة أيام ووصلت ذروتها يوم الأحد عندما قتلت صواريخ وقذائف من غزة أربعة مدنيين في إسرائيل. وأدت ضربات إسرائيلية إلى قتل 21 فلسطينيا أكثر من نصفهم مدنيون.

وقال مسؤولان فلسطينيان وقناة تلفزيونية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة إنه تم التوصل لتهدئة الساعة 0430 صباحا (0130 بتوقيت جرينتش) مما حال فيما يبدو دون اتساع نطاق العنف إلى صراع لا يبدو أن أيا من الطرفين يريد خوضه.

ولم تؤكد إسرائيل رسميا وجود تهدئة مع حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة معها في غزة. وتصنف إسرائيل الحركتين ضمن الجماعات الإرهابية كما تفعل أغلب دول الغرب.

وتحدث مسؤولون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل عام عن رد بالمثل على الهدوء وأشار أحدهم إلى أن إيران، وهي ممول رئيسي لحركة الجهاد الإسلامي، كانت وراء التصعيد في غزة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز لمحطة 90 إف إم الإذاعية إن إيران التي ترزح تحت وطأة عقوبات أمريكية وضربات إسرائيلية لأصولها العسكرية في سوريا ربما تؤجج العنف الفلسطيني حتى تقول لإسرائيل "سنصل إليكم عبر الجهاد (الإسلامي) وغزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 600 صاروخ ومقذوفات أخرى أُطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة مضيفا أنه تم اعتراض أكثر من 150 منها.

وذكر الجيش أنه هاجم نحو 320 موقعا تابعا لمسلحين.

ولكن العنف هدأ قبل الفجر مع استعداد سكان غزة لبدء شهر رمضان.

وصمتت صفارات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل يوم الاثنين بعد أن ظلت تدوي باستمرار مطلع الأسبوع. ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن ضربات جوية في غزة.ولعبت مصر والأمم المتحدة دور الوسيط في الماضي وكانتا تحاولان التوسط في سبيل التوصل لتهدئة.

* "قدرة ما على الضغط"

وبدأت أحدث موجة عنف قبل يومين عندما أطلق قناص من حركة الجهاد الإسلامي النار على قوات إسرائيلية عبر الحدود مما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي.

واتهمت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل بتأخير تنفيذ تفاهمات سابقة توسطت فيها مصر تهدف إلى إنهاء العنف وتخفيف الحصار على غزة التي يواجه اقتصادها صعوبات.

ويقول محللون استراتيجيون إسرائيليون إن حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس تعتقدان هذه المرة فيما يبدو أن لديهما قدرة ما على الضغط من أجل الحصول على تنازلات من إسرائيل التي تبدأ الاحتفالات بذكرى تأسيسها يوم الأربعاء وتستضيف الأسبوع المقبل مسابقة يوروفيجن الغنائية في تل أبيب التي استهدفتها صواريخ من غزة في مارس آذار.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني اقتصاده من صعوبات منذ سنوات بسبب إغلاق المعابر على الجانبين الإسرائيلي والمصري إضافة إلى خفض المساعدات الخارجية والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إن حصارها للقطاع ضروري لمنع وصول السلاح لحماس. وخاضت الحركة ثلاث حروب منذ أن سيطرت على قطاع غزة في عام 2007 بعد عامين من سحب إسرائيل لمستوطنيها وقواتها منه.

وقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في غزة يوم الأحد إن الحركة تحاول التصدي لجهود الولايات المتحدة لإحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط إنه سيكشف النقاب عن خطة السلام في يونيو حزيران بعد شهر رمضان. وتعثرت مفاوضات السلام منذ 2014.

وقال الدكتور جميل عليان عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في بيان "إن ما تقوم به المقاومة الآن هو العامل الأهم في مواجهة صفقة ترامب لذلك من الواجب الوطني وحتى نضع مواجهة هذه الصفقة موضع التنفيذ علينا جميعا أن نتوحد خلف قرار المقاومة بالمواجهة والتحكم بزمام الأمور".

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجهاد الإسلامي حاولت على مدى الأسابيع القليلة الماضية تنفيذ هجمات ضد إسرائيل من أجل زعزعة الاستقرار على الحدود. وأضاف "هذه ليست مجرد مبادرة محلية إنها جزء من خيار استراتيجي لتصعيد الأمور".

وخلال الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ثماني سنوات أصبح للجيش الإيراني موطئ قدم هناك لدعم الرئيس بشار الأسد.

وترى إسرائيل في إيران أكبر تهديد لأمنها وتوعدت بمنعها من ترسيخ أقدامها في سوريا، جارتها من جهة الجنوب، وقصفت مرارا أهدافا إيرانية في سوريا وأهدافا لجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة معها.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي لترامب يوم الأحد إن الإدارة الأمريكية تنشر مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات في منطقة الشرق الأوسط ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مقلقة من إيران ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.

(شارك في التغطية دان وليامز ومايان لوبيل في القدس وإعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك