هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 12:14 ص

القدس (رويترز) - ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيا قتل في الضفة الغربية يوم الأربعاء بنيران الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من التقرير.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أحد أطقمه عالج رجلا من جروح ناجمة عن رصاصتين أطلقهما عليه الجيش الإسرائيلي عند حاجز قرب مدينة بيت لحم.

وعرفت وزارة الصحة الفلسطينية القتيل بأنه رجل عمره 26 عاما من بيت لحم، وقالت إن فلسطينيا آخر أصيب أيضا بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار.

وقالت الوزارة في بيان "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في الصدر والكتف واليد، تم نقله لمستشفى بيت جالا الحكومي، وأصيب آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله لمستشفى اليمامة، وهو الآن في غرفة العمليات".

كان جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) قال إن القوات الإسرائيلية قتلت يوم الثلاثاء فلسطينيا يشتبه بتنفيذه عملية طعن وهجوما بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة قبل يومين.

وأضاف الجهاز أن الفلسطيني قُتل بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التي توجهت للقبض عليه.

وفي واقعة منفصلة يوم الثلاثاء، قُتل فلسطينيان آخران برصاص الجنود الإسرائيليين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وانهارت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في 2014.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية‭ ‬- تحرير أشرف صديق)

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