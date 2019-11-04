عمان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية إن حكومة المملكة قدمت استقالتها يوم الاثنين تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة.

ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء عمر الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.

ونقلت بترا عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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