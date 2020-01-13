هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 09:02 م

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (إلى اليسار) خلال اجتماع مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يوم الاثنين. صورة من وكالة انباء الامارات.

من داليا نعمة

أبوظبي (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية يوم الاثنين إن على اليابان والسعودية والإمارات العمل سويا لتخفيف حدة التوتر في الخليج.

وكان المسؤول ينقل تصريحات لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال إن اليابان تربطها علاقة قوية مع الولايات المتحدة وإيران مما يمكنها من الاضطلاع بدور دبلوماسي لنزع فتيل التوتر في المنطقة بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية والهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على القوات الأمريكية في العراق ردا على ذلك.

وفي إطار جولة بالشرق الأوسط، التقى آبي بقادة الإمارات في أبوظبي يوم الاثنين بعد زيارة للسعودية يوم الأحد. وسوف يتوجه إلى سلطة عمان يوم الثلاثاء التي توفي حاكمها السلطان قابوس بن سعيد يوم الجمعة.

وقال المسؤول "سوف يتبادل آبي الآراء مع قادة الدول الثلاث التي نعتقد أنها متشابهة في الرؤى من حيث بواعث القلق لدى الجميع من التوتر الشديد للغاية في المنطقة والحاجة إلى... وقف التصعيد".

وأضاف أن آبي التقى بالرئيس الإيراني حسن روحاني ثلاث مرات العام الماضي وأن له "اتصالات جيدة للغاية" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية بعد لقائهما، وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشكر لآبي على سياسة اليابان المتوازنة تجاه الشرق الأوسط.

وقال الشيخ محمد إن الإمارات مستعدة للعمل مع اليابان والسعودية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وعبر آبي عن تقديره "للموقف المتفرد" الذي أظهرته الإمارات في ظل الوضع الحالي.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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