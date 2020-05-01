هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2020 08:34 م

عاملة في مجال الصحة تقيس درجات الحرارة لركاب في حافلة وسط انتشار فيروس كورونا في تعز باليمن يوم 12 أبريل نيسان 2020. تصوير: رويترز.

دبي (رويترز) - أعلن اليمن يوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة تعز مما يرفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى سبعة مع حالتي وفاة في البلد الذي تمزقه الحرب ويفتقر إلى الرعاية الصحية.

وقالت الأمم المتحدة إنها تخشى من أن المرض قد ينتشر دون رصده وسط سكان يعانون سوء التغذية الحاد ويفتقرون إلى وسائل الفحص المناسبة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا على تويتر "تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي الأولى في محافظة تعز لمواطن في الأربعينيات من عمره".

وأضافت "الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض".

وسجل اليمن أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من أبريل نيسان. وأعلن يوم الأربعاء خمس حالات إصابة جديدة في عدن وحالتي وفاة.

(تغطية صحفية محمد الغباري وليزا بارينتجون - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك