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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 10:41 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:41

وزير الخارجية اليمني خالد اليماني خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم السبت. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز (reuters_tickers)