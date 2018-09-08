اليمن يتهم الحوثيين بمحاولة تخريب محادثات السلام
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وزير الخارجية اليمني خالد اليماني خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم السبت. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - اتهم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني يوم السبت جماعة الحوثي بمحاولة تخريب المفاوضات التي انتهت بعدم حضورها إلى جنيف قائلا إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لم يكن حازما مع الحوثيين بما يكفي.
وتغيبت جماعة الحوثي اليمنية عن محادثات السلام في جنيف، لكن جريفيث قال في وقت سابق يوم السبت إن ذلك لا يشكل "عائقا أساسيا للعملية" وإنه سيلتقي قريبا بممثلين عنها في صنعاء ومسقط بسلطنة عمان.
وقال اليماني في مؤتمر صحفي قبل مغادرة جنيف، بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام مع جريفيث تناولت إجراءات لبناء الثقة من بينها الإفراج عن سجناء، إنه يريد من الأمم المتحدة أن تكون أكثر حزما في جعل الطرف الآخر يحضر المفاوضات.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز