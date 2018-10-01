محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 12:51 ص 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 00:51

واحد من اليهود الأرثوذكس المتشددين يحمل مخطوطات من التوراة من معبد في حي ميا شعاريم في القدس في احتفالات بعيد سمحات توراة (بهجة التوراة) يوم الاثنين. تصوير رونين زوفولون - رويترز. (reuters_tickers)