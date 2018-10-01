اليهود الأرثوذكس يحتفلون بعيد بهجة التوراة في القدس
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واحد من اليهود الأرثوذكس المتشددين يحمل مخطوطات من التوراة من معبد في حي ميا شعاريم في القدس في احتفالات بعيد سمحات توراة (بهجة التوراة) يوم الاثنين. تصوير رونين زوفولون - رويترز.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - طاف رجال من اليهود الأرثوذكس المتشددين يوم الاثنين أحد أقدم أحياء القدس حاملين مخطوطات من التوراة احتفالا بعيد سمحات توراة (بهجة التوراة) وهو عطلة دينية.
وعلى مدار العام يقرأ اليهود المتدينون كل يوم سبت جزءا من التوراة. ويحتفي العيد بختام الدورة السنوية للقراءة وبدء دورة جديدة.
وتؤخذ المخطوطات الثمينة من أماكنها المحفوظة بها داخل المعابد اليهودية ويطوف بها رجال متدينون سبع مرات في الشوارع في طقس يرمز لبدء الدورة الجديدة.
وتدفق المئات من اليهود الأرثوذكس على كنيس يهودي في حي ميا شعاريم للاحتفال، وهم يطوفون بالمخطوطات ويغنون، مرتدين قبعات تقليدية من الفرو وثيابا بالألوان الأبيض والرمادي والذهبي.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز