انتحاري يقتحم مقرا حكوميا بسيارة ملغومة في العاصمة الصومالية
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مقديشو (رويترز) - قال ضابط في الشرطة الصومالية لرويترز إن انتحاريا اقتحم مقرا حكوميا في العاصمة مقديشو بسيارة ملغومة يوم الاثنين مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
ورأى شاهد من رويترز سحب كثيفة من الدخان فوق المدينة بعد سماع دوي انفجار كبير تلاه إطلاق نار.
وقال الرائد محمد نور من الشرطة لرويترز إن انتحاريا اقتحم مقر مديرية هودن في مقديشو بسيارة ملغومة مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين لكن العدد لم يعرف بعد.
وقال شهود إن المكتب دمر بسبب الانفجار.
وقال الشاهد حسين عثمان لرويترز "سيارة مسرعة رباعية الدفع اقتحمت مقر المديرية... ركضت بعيدا لكني أرى الآن من مسافة أن المكتب دمر تماما. أرى سيارات إسعاف تحمل الضحايا لكني لا أستطيع أن أحدد إن كانوا قتلى أم جرحى. أرى خمسة أشخاص تنقلهم الإسعاف".
وفي الأسبوع الماضي دمر انتحاري بسيارة ملغومة مقرا حكوميا آخر في مقديشو.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
وتنفذ حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو ومناطق أخرى بالبلاد.
وتسعى الحركة للإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من الغرب وفرض حكمها القائم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز