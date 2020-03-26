هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 05:31 م

القدس (رويترز) - انتُخب زعيم المعارضة الإسرائيلي بيني جانتس رئيسا للبرلمان يوم الخميس في خطوة مفاجئة تشير فيما يبدو إلى احتمال عقد شراكة سياسية يمكن أن تبقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة.

وتم انتخاب جانتس (74 عاما) بدعم جزئي من حزب أزرق أبيض الذي يقوده الجنرال السابق وبتأييد من حزب ليكود بزعامة نتيناهو، حيث حصل جانتس على 74 صوتا من إجمالي الأصوات في الكنيست وعددها 120 صوتا.

ويمكن أن تمهد تلك الخطوة الطريق أمام "اتفاق لتبادل" منصب رئاسة الحكومة بين جانتس ونتنياهو. وتجري محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في الثاني من مارس آذار وفي أعقاب تفشي وباء كورونا.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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