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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 07:16 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 19:16

أطفال ينظرون من نافذة حافلة اثناء خروجها من بلدة دوما المحاصرة في سوريا يوم 13 مارس آذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز (reuters_tickers)