انترفاكس: روسيا تعلن تمديد الهدنة الإنسانية في دوما بسوريا يومين
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أطفال ينظرون من نافذة حافلة اثناء خروجها من بلدة دوما المحاصرة في سوريا يوم 13 مارس آذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الأربعاء إنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية يومين آخرين.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز