محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

أطفال ينظرون من نافذة حافلة اثناء خروجها من بلدة دوما المحاصرة في سوريا يوم 13 مارس آذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز

(reuters_tickers)

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الأربعاء إنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية يومين آخرين.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك









swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

swissinfo.ch

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

رويترز