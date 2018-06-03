انتشال جثث 35 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس
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تونس (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التونسية يوم الأحد إن 35 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم بعدما غرق قاربهم قبالة سواحل قرقنة بجنوب تونس وإن حرس السواحل أنقذ 67 مهاجرا آخر.
وقالت الوزارة في بيان إن عملية الإنقاذ مستمرة وإن المهاجرين من تونس ودول أخرى.
وأصبحت تونس منذ العام الماضي منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه السواحل الإيطالية، مع تشديد الحراسة على السواحل الليبية من جانب خفر السواحل وبدعم مجموعات ليبية مسلحة مما أدى إلى تراجع أعداد المهاجرين من هناك.
وقال مسؤولون أمنيون إن القارب المكتظ بحوالي 180 مهاجرا من بينهم 80 من دول أفريقية أخرى غرق بعد تسرب المياه إليه.
وقالت وزارة الدفاع "انتشال 35 جثة وإنقاذ 68 شخصا من بينهم 7 أجانب" هم اثنان من ساحل العاج واثنان من الكاميرون واثنان من المغرب.
وكثيرا ما يحاول العاطلون في تونس وغيرها من دول أفريقيا السفر من تونس إلى صقلية في إيطاليا.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز