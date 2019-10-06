تونس (رويترز) - أُغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بتونس يوم الأحد والتي أظهرت المؤشرات الأولية فيها ضعف الإقبال.

وسيعين أكبر حزب في البرلمان رئيسا للوزراء سيكون أمامه شهران لتشكيل حكومة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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