هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 10:11 م

دبي (رويترز) - قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إن رجال الإطفاء سيطروا على حريق اندلع مساء يوم الثلاثاء في برج سكني بالإمارة.

وقال المكتب على تويتر إن سبعة أشخاص لحقت بهم إصابات طفيفة جراء الحريق الذي شب في البرج الواقع بمنطقة النهدة ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي يفترض أنها للحريق حطاما مشتعلة تسقط من برج تلتهمه النيران. وقالت وسائل إعلام محلية إن برج آبكو هو الذي اندلعت فيه النيران. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة اللقطات المصورة.

وقال المكتب الإعلامي للشارقة إنه تم إخلاء البرج من السكان. ولم يذكر سبب اندلاع الحريق.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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