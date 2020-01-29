هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 10:49 م

دبي (رويترز) - قالت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات يوم الأربعاء إن السلطات تعمل‭‭‭ ‬‬‬على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط ترفع علم بنما قبالة ساحل إمارة الشارقة.

وأضافت الهيئة في بيان أن الناقلة لا تحمل أي شحنات وأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء الصيانة.

وقالت الهيئة إن السلطات أنقذت طاقم وبحارة الناقلة بعدما أرسلت رسالة استغاثة عقب اندلاع الحريق على متنها.

وقال مسؤول في المجلس الوطني للإعلام بالإمارات إن تحقيقا جاريا بشأن الواقعة.

وجرى تحذير السفن في المنطقة من خلال‭‭‭ ‬‬‬بيان اطلعت عليه رويترز جاء فيه أن حريقا يندلع في ناقلة للنفط. وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقارير تفيد بنشوب حريق في سفينة على بعد 21 ميلا بحريا شمال غربي الشارقة بالإمارات.

وعلى نحو منفصل قال متحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره البحرين إنهم على علم بوقوع حادث قبالة ساحل الشارقة وإنهم يتابعون الوضع.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك