انفجار سيارتين ملغومتين في العاصمة الصومالية وإصابة اثنين
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رجل شرطة يعاين سيارة محترقة بعد تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت. تصوير: فيصل عمر - رويترز.(reuters_tickers)
مقديشو (رويترز) - قال أحد أفراد الطوارئ وضابط شرطة إن سيارتين ملغومتين انفجرتا في العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت مما أسفر عن إصابة شخصين.
ولم يتضح حتى الآن من وراء هذين الانفجارين اللذين كانا في واقعتين منفصلتين قرب طريق رئيسي في وسط المدينة. وعادة ما تنفذ حركة الشباب الإسلامية المتشددة مثل هذه الهجمات في مقديشو وغيرها من أنحاء البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لرويترز "حتى الآن نقلنا مصابين اثنين".
وقال ضابط الشرطة أحمد نور لرويترز "يبدو أن القنبلتين زرعهما إرهابيان في السيارتين".
وأضاف أن إحدى السيارتين كانت متوقفة ولا يوجد أحد داخلها بينما انفجرت الثانية أثناء سيرها وبداخلها شخصين مما أسفر عن إصابتهما.
وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل يوم الجمعة في هجمات متفرقة في مقديشو من بينهم طالبة جامعية قتلها مسلحان بالرصاص.
وتقاتل حركة الشباب من أجل الإطاحة بالحكومة الصومالية المركزية المدعومة من الأمم المتحدة وفرض حكمها القائم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز