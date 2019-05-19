هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2019 03:50 م

صورة تظهر آثار الضرر الذي لحق بحافلة سياحية إثر انفجار بالقرب من أهرامات الجيزة غربي القاهرة يوم الأحد. تصوير: أحمد فهمي - رويترز

القاهرة (رويترز) - استهدف انفجار حافلة سياحية يوم الأحد عند المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة غربي القاهرة وقالت مصادر أمنية إن 12 شخصا على الأقل معظمهم من السياح الأجانب أصيبوا.

وقال مصدر إن معظم مصابي الانفجار الذي ألحق أضرارا بالحافلة سياح من جنوب أفريقيا مضيفا أنه جرى نقل الجرحى إلى المستشفى.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.

وقال شاهد يدعى محمد المندوه لرويترز إنه سمع دوي انفجار عندما كان يجلس بالقرب من المكان.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حافلة هشمت بعض نوافذها ونزع بعضها الآخر. كما أظهرت الصور أنقاضا في الطريق وجدارا منخفض به حفرة.

وفي ديسمبر كانون الأول قتل ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري وأصيب عشرة آخرون على الأقل عندما أصاب انفجار قنبلة على جانب طريق حافلتهم السياحية على مسافة تقل عن أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

وجاء في نشرة أمنية وزعت على الصحفيين أن ما وقع يوم الأحد هو "انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله ٢٥ فردا من جنوب أفريقيا وسيارة ملاكي (خاصة) يستقلها عدد أربعة مواطنين".

وأضافت النشرة أن بعض ركاب الحافلة والسيارة أصيبوا.

وقال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به في بيان إن المتحف "آمن ولم يتأثر أي من مبانيه أو أسواره بالانفجار".

وأضاف "يبعد موقع الانفجار عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا ويبعد عن مبني المتحف مسافة أكثر من 400 متر".

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد محمد حسن وهيثم أحمد وسامح الخطيب - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)

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