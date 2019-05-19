هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2019 04:31 م

صورة تظهر آثار الضرر الذي لحق بحافلة سياحية إثر انفجار بالقرب من أهرامات الجيزة غربي القاهرة يوم الأحد. تصوير: أحمد فهمي - رويترز

القاهرة (رويترز) - استهدف انفجار حافلة سياحية يوم الأحد عند المتحف المصري الكبير‭‭ ‬‬الذي يقام بالقرب من أهرامات الجيزة غربي القاهرة. وقال مصدران أمنيان إن 12 شخصا على الأقل معظمهم سياح من جنوب أفريقيا أصيبوا.

وقال مصدر ثالث إن الحافلة كانت تقل 25 سائحا من جنوب أفريقيا كانوا قادمين من المطار إلى منطقة الأهرامات وإن أربعة مصريين كانوا في سيارة قريبة أصيبوا أيضا.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حافلة هشمت بعض نوافذها ونزع بعضها الآخر. كما أظهرت الصور أنقاضا في الطريق وجدارا منخفض به حفرة.

وقال شاهد لرويترز إنه سمع دوي انفجار عندما كان يجلس بالقرب من المكان.

ووقع الانفجار على بعد مئات الأمتار من المتحف المصري الكبير على مسافة غير بعيدة من مكان انفجار قنبلة على جانب طريق أصاب حافلة سياحية أخرى في ديسمبر كانون الأول.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل ليضم بعض أهم القطع الأثرية المصرية في مكان قريب من أهرامات الجيزة أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم.

ويقام المتحف ضمن جهود مصر لزيادة عائدات السياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للبلاد.

وتشهد السياحة في مصر انتعاشا بعد انخفاض في أعداد السائحين في أعقاب انتفاضة 2011 وإسقاط طائرة ركاب روسية في 2015.

وقالت وزارة الآثار في بيان إن المتحف المصري الكبير لم يصب بأي أضرار مشيرة إلى أن الانفجار وقع على بعد 40 مترا من السور الخارجي للمتحف وعلى مسافة 400 متر من مبنى المتحف.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.

وتشن قوات الأمن المصرية حملة على إسلاميين متشددين يرتبط بعضهم بتنظيم الدولة الإسلامية وتتركز الحملة على محافظة شمال سيناء. والهجمات خارج شمال سيناء نادرة نسبيا.

وفي ديسمبر كانون الأول قتل ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري وأصيب عشرة آخرون على الأقل عندما أصاب انفجار قنبلة على جانب طريق حافلتهم السياحية على مسافة تقل عن أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد محمد حسن وهيثم أحمد وسامح الخطيب - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)

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