انفصاليو جنوب اليمن يهاجمون أكاديمية عسكرية في عدن
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عدن (رويترز) - قال شهود عيان إن انفصاليين جنوبيين فتحوا النار على حفل تخرج في أكاديمية عسكرية بمدينة عدن الساحلية باليمن يوم السبت مما أدى إلى مقتل خريج وإصابة اثنين آخرين على الأقل.
وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة من أعمال القتل والتفجير في المدينة التي تعد المقر المؤقت لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، والتي طردتها جماعة الحوثي المسلحة من العاصمة صنعاء في عام 2014.
وقال أحد ضباط الأكاديمية إن قوات انفصالية جنوبية تقاتل إلى جانب تحالف تقوده السعودية ضد الحوثيين فتحت النار من قاعدتها الجبلية في الجهة المقابلة للأكاديمية.
وقال لرويترز "عندما بدأ حفل التخرج فتحوا النار من بنادقهم الآلية لأن الأكاديمية رفعت علم اليمن الموحد".
وقال شاهد آخر إن شخصين جرحا وتم نقل مراسم الحفل إلى داخل المبنى مع اختصار فقراته.
ويأتي تصاعد التوتر بين الانفصاليين الجنوبيين، المتحالفين مع دولة الإمارات، وحكومة هادي قبل محادثات برعاية الأمم المتحدة ستجرى بين الأطراف اليمنية المتقاتلة الشهر المقبل في مسعى لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتقود الإمارات والسعودية تحالفا عربيا سنيا تدخل في حرب اليمن عام 2015 ضد حركة الحوثي المتحالفة مع إيران لإعادة حكومة هادي إلى السلطة.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز