انقطاع الكهرباء عن مناطق في ليبيا جراء تجدد القتال
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طرابلس (رويترز) - قالت شركة الكهرباء التابعة للدولة إن الكهرباء انقطعت عن غرب وجنوب ليبيا بما في ذلك العاصمة طرابلس بعد أن أعطب القتال بين فصائل متناحرة معظم محطات الكهرباء.
واندلع قتال جديد بين جماعات مسلحة يوم الاثنين لينهي هدنة هشة توسطت فيها الأمم المتحدة قبل أسبوعين بعد أن لقي أكثر من 60 شخصا حتفهم في اشتباكات منذ نهاية أغسطس آب.
وقالت الشركة في بيان إن الكهرباء غير منتظمة منذ اندلاع العنف إلا أنها انقطعت منذ مساء يوم الاثنين من طرابلس وحتى الحدود الغربية مع تونس ومنطقة الجبال الغربية وجنوب ليبيا.
وتابعت أن محطة رئيسية لتوزيع الكهرباء تعرضت للقصف خلال القتال في طرابلس حيث وقعت معظم الاشتباكات في المنطقة التي كان يوجد بها من قبل مطار طرابلس الدولي والذي دُمر في معركة أخرى في عام 2014.
ومن الناحية الاسمية تدير حكومة مدعومة من الأمم المتحدة طرابلس وغرب ليبيا ولكن في الواقع فإن السيطرة للجماعات المسلحة المتحالفة معها التي تتقاتل من أجل الحصول على أموال عامة وعقود الأعمال.
وتسيطر حكومة منافسة على شرق ليبيا في إطار الصراع الذي اندلع في البلاد بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز