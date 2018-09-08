انهيار محادثات سلام يمنية في جنيف بعد تغيب الحوثيين
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مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم السبت. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - تغيبت حركة الحوثي اليمنية عن محادثات السلام في جنيف، لكن مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن قال يوم السبت إن ذلك لا يشكل "عائقا أساسيا للعملية" وإنه سيلتقي قريبا بممثلين عنها في صنعاء ومسقط بسلطنة عمان.
وأضاف في مؤتمر صحفي دون الخوض في تفاصيل "كانوا يودون الحضور إلى هنا. لم نهيئ أجواء مناسبة بما يكفي لإقناعهم بالحضور".
وأعلن جريفيث التوصل إلى اتفاق على بدء عمليات إجلاء طبي من العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، في غضون أسبوع برحلة جوية إلى القاهرة.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز