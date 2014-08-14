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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2014 12:43 ص 15 أغسطس 2014 - آخر تحديث - 00:43

مقاتلان من تنظيم الدولة الاسلامية اثناء عرض عسكري في الرقة بشمال سوريا يوم 30 يونيو حزيران 2014 - رويترز (reuters_tickers)