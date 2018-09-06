باراجواي: تركيا ستفتح سفارة لدينا بعد قرار إعادة سفارتنا في إسرائيل لتل أبيب

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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 12:11 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:11

رئيس باراجواي الجديد ماريو عبده فوق سيارة مفتوحة في مراسم تنصيبه في العاصمة أسونسيون يوم 15 أغسطس آب 2018. تصوير: جورجي أدورنو - رويترز (reuters_tickers)