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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 11:49 ص 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 11:49

وزير الخارجية وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل يتحدث خلال اجتماع مع نظيره الروسي في موسكو يوم 20 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.

بيروت (رويترز) - قال زعيم أحد الاحزاب المسيحية الرئيسية في لبنان يوم الجمعة إنه لا يريد خلق "تفاؤل مفتعل" بشأن انفراجة في المحادثات لتشكيل حكومة جديدة بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية قريبا.

وبعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية لم يتمكن السياسيون اللبنانيون من الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي يحاول الحريري تشكيلها.

وكان الحريري قد قال يوم الخميس إن الحكومة الجديدة ستتشكل خلال أسبوع أو عشرة أيام لأن اقتصاد البلاد لا يمكنه تحمل المزيد من التأخير. ودعا جميع الاطراف لتقديم تنازلات.

لكن وزير الخارجية وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل أكد في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون تمسكه بمطالب حزبه الحالية بالحصول على حقائب في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. ويعد التيار الوطني الحر أكبر حزب مسيحي في البرلمان.

وأصر باسيل وهو حليف سياسي لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران على المطالبة بحصة وزارية منفصلة للرئيس ميشال عون مؤسس التيار الوطني الحر. وعون والد زوجة باسيل.

ولم تدل تصريحات باسيل على أي تسوية مع حزب القوات اللبنانية وهو ثاني أكبر حزب مسيحي في البلاد ومعارض شديد لحزب الله. وينظر الى المطالب المتنافسة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على أنها أكبر عقبة أمام التوصل لاتفاق.

ويحذر السياسيون اللبنانيون من أن الدولة المثقلة بالديون تواجه أزمة اقتصادية.

ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017. وقدم مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل نيسان تعهدات بمليارات الدولارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.

(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز