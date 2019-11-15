هذا المحتوى تم نشره يوم 15 نوفمبر, 2019 12:58 م

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر صحفي في بيروت يوم 4 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد عزاقير - رويترز

بيروت (رويترز) - قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لتلفزيون إم.تي.في يوم الجمعة إن وزير المال السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة "في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة"، مضيفا "يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين".

وأضاف باسيل "أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة".

ومضى يقول "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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