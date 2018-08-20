باسيل: لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه
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وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في موسكو يوم الاثنين. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في موسكو يوم الاثنين إن لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه.
وأضاف بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن هناك مناطق في سوريا تتمتع بالاستقرار والسلام.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز