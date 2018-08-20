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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 11:03 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:03

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في موسكو يوم الاثنين. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز (reuters_tickers)