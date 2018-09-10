باشليه تحث التحالف بقيادة السعودية على محاسبة المسؤولين عن ضربات جوية باليمن
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف يوم الثالث من سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - حثت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الاثنين التحالف بقيادة السعودية على إبداء شفافية أكبر بخصوص قواعد الاشتباك التي يتبعها ومحاسبة المسؤولين عن الضربات الجوية التي أودت بحياة مدنيين في اليمن بما في ذلك ضربة على حافلة أطفال في صعدة الشهر الماضي.
وقالت باشليه رئيسة تشيلي السابقة في أول كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنها سترسل فرقا للنمسا وإيطاليا لتفقد حماية المهاجرين كما أبدت قلقها لعدم إعادة 500 طفل من المهاجرين إلى ذويهم في الولايات المتحدة بعد أن فرقتهم السلطات عنهم.
ودعت أيضا الصين إلى السماح للمراقبين بدخول البلاد في أعقاب مزاعم "مزعجة للغاية" عن "معسكرات تلقين" كبيرة يتم احتجاز الويغور بها في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب البلاد.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز