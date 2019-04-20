هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2019 08:14 ص

ملصق يحمل صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في القاهرة يوم 16 ابريل نيسان 2019. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

القاهرة (رويترز) - بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم يوم السبت على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.

كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه أنصار السيسي قد وافق على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة.

وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري أن السيسي أدلى بصوته في منطقة مصر الجديدة.

(تغطية صحفية محمود رضا مراد وأحمد طلبة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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