هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2019 11:02 ص

لافتة مؤيدة للتعديلات الدستورية في مصر عليها صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة يوم 16 ابريل نيسان 2019. تصوير: محمد عبدالغني - رويترز

(رويترز) - بدأ الناخبون المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم يوم الجمعة في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.

كان مجلس النواب قد وافق يوم الثلاثاء الماضي وبأغلبية كبيرة على التعديلات التي تشمل أيضا إنشاء غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ وتعطي القوات المسلحة دورا أكبر في الحياة المدنية وتخصص حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25 بالمئة للمرأة.

وبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة ويستمر حتى التاسعة مساء ويمتد ثلاثة أيام.

وأقيمت مراكز الاقتراع في سفارات مصر وعدد من قنصلياتها. ويبدأ التصويت في الداخل يوم السبت ولمدة ثلاثة أيام أيضا.

وأظهرت صور تلقتها رويترز من وزارة الخارجية المصرية ناخبين ينتظرون دورهم في التصويت أمام مركز اقتراع بالسفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض كما أظهرت ناخبين يدلون بأصواتهم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن التصويت بدأ أيضا في قنصلية مصر في جدة.

وذكرت الوكالة أن التصويت انطلق كذلك في السودان والإمارات والبحرين والعراق ولبنان والنمسا.

وطبقا للدستور الساري حاليا تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022. ووفقا للتعديلات ستمدد فترة رئاسته الحالية سنتين إضافيتين ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

ويقول أنصار السيسي إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لإكمال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية بدأها، في حين يرى معارضوه أنها تركز مزيدا من السلطات في يدي رئيس تقول جماعات لحقوق الإنسان إن عهده يشهد حملة لقمع الحريات.

ولا بد من موافقة الناخبين على التعديلات لتدخل حيز التنفيذ.

وتولى السيسي السلطة بعد أن قاد تحركا لعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 وسط احتجاجات حاشدة على حكمه. ثم انتخب لفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في 2018 أمام مرشح محدود الشعبية ومؤيد له بشدة.

(شارك في التغطية أحمد طلبة - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير أمل أبو السعود)

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