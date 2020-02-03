هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 02:16 م

أقارب مريض ينقلونه داخل مستشفى في صنعاء. صورة من أرشيف رويترز.

دبي (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية إن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون للرعاية الطبية بشكل ملح بدأت من العاصمة اليمنية صنعاء يوم الاثنين وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

وذكر ألطاف موساني ممثل المنظمة في صنعاء أن 16 مسافرا غادروا على متن أول رحلة إلى عمّان بالأردن، والتي احتاج ترتيبها 18 شهرا من التفاوض.

وقالت منظمة الصحة العالمية على تويتر "معظم المرضى نساء وأطفال يعانون من حالات مثل أنواع شرسة من السرطان وأورام المخ أو يحتاجون لزراعة أعضاء وجراحات ترميمية".

وستنطلق الرحلات من صنعاء إلى عمّان وأيضا إلى القاهرة تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إغاثة، "من المأمول أن تسمح هذه الرحلات بإطلاق رحلات ’جسر’ طبي منتظم للمرضى".

وأضاف "ليس هناك ما يبرر معاقبة المدنيين المرضى بمنعهم من الحصول على الرعاية الصحية".

ويشهد اليمن صراعا منذ أخرج الحوثيون المتحالفون مع إيران حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في عام 2015 في محاولة لإعادة هادي.

ويسيطر الحوثيون على مطار صنعاء لكن التحالف الذي يسيطر على المجال الجوي يحظر الوصول إليه. والمطار مغلق أمام الرحلات المدنية منذ 2015 وبمقدور طائرات الأمم المتحدة فقط الهبوط هناك حاليا مما يعني عدم تمكن آلاف يحتاجون للسفر إلى الخارج لتلقي الرعاية الطبية من المغادرة.

وتمثل إعادة فتح المطار هدفا مهما لمحادثات سلام بقيادة الأمم المتحدة ومطلبا رئيسيا للإدارة الحوثية.

وكانت الرحلات الجوية الطبية نتيجة لشهور من المفاوضات، وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في كلمة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إن المشروع تلقى قدرا "غير عادي" من الدعم الدبلوماسي.

وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. ومن ناحية أخرى تجري الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر أيلول بشأن خفض التصعيد.

‬وقال مصدر دبلوماسي إن جريفيث أجرى محادثات، كانت بمثابة فرصة أخيرة، مع الحوثيين يوم الأحد بخصوص الخطط، مضيفا أن من المتوقع أن يغادر نحو 60 مريضا وأقاربهم جوا هذا الأسبوع.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين إن 32 ألف شخص مسجلون على قوائم الإجلاء الطبي.

(تغطية صحفية ليزا بارينجتون - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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